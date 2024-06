Featured

Nach 40 Jahren: Die Kneipe BlaBla in der Seevepassage gibt es nicht mehr

Harburg - Das BlaBla ist Geschichte. Am Wochenende schloss die Kneipe in der Seevepassage. 40 Jahre war sie fester Teil des dortige gastronomischen Angebots. 35 Jahre war Heike Plätke Chefin. 1999 stieg mit der Heirat ihr Mann mit ein.

Kneipen hatten mal eine große Zeit in Harburg. Die ist vorbei. Das BlaBla gehörte zu den wenigen klassischen Kneipen, die sich hielten und die Harburg bereicherten. So war das BlaBla regelmäßig unter anderem bei der MusicNight dabei. Anfang des Jahres trat Plätke noch Schließungsgerüchten entgegen. Im Mai verabschiedete sich Freunde in der Kneipe. Im Juni wurde das letzte Bier gezapft. Danach gab es noch Flaschenbier - wie auch am Sonnabend, als das Blabla um 16 Uhr letzmalig auf machte.

Leerstand wird es nicht geben. Ein neuer Mieter wird einziehen. Eine Kneipe wird es nicht wieder.. zv