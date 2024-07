Featured

Nach Feuer: Resturant Caspari bleibt bis auf weiteres geschlossen

Harburg - Nach dem Feuer im Caspari, bei dem in der Nacht zum Donnerstag erhebliche Schäden entstanden, ist das Restaurant in der Lämmertwiete, so sagt es ein Schild am Eingang aus, "Bis auf weiteres geschlossen". Am Restaurant trafen sich am Freitagvormittag Experten, um die Sanierung und Schadensregulierung zu besprechen.

Im Laden selbst scheinen erste Aufräumarbeiten zu passieren. Die Türen sind offen. Der Geruch von kaltem Rauch dringt aus den Räumen. "Wir arbeiten daran, den Betrieb bald wieder aufnehmen zu können", schreiben die Betreiber auf ihrer Seite.

Die Kripo hatte die Brandortbegehung und Spurensicherung bereits abgeschlossen. Alles deutet darauf hin, dass es kein Fremdverschulden und damit keine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung war, die zu dem Feuer führte. Vielmehr geht man weiter von einem technischen Defekt aus. zv