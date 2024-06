Panthera Bar in der Lämmertwiete in Harburg zeigt Spiele der Europameisterschaft auf mehreren Bildschirmen

Promotion - Live-Viewing bis zum Endspiel am 14. Juli. In Panthera Bar & Bistro in der Lämmertwiete in der Harburger Altstadt ist man ganz auf die Europameisterschaft eingestellt. Fast alle Spiele der 51 Spiele der EM werden live auf große Bildschirme übertragen - drinnen und draußen. Highlights der 22 Spieltage sind die Deutschland-Spiele. Am Mittwoch, 19. Juni, spielt Deutschland ab 18 Uhr gegen Ungarn. Am Sonntag, 23. Juni geht es ab 21 Uhr gegen die Schweiz.

Für jedes Tor, dass unsere Nationalmannschaft schießt, geben "Olli" und sein Team einen Sauren aus. Am Freitag hatte das Panthera-Team alle Hände voll zu tun. 5 Tore schoss die Nationalmannschaft gegen Schottland. So darf es weiter gehen. Neue Spiele - neue Runden.

Natürlich gibt es während, vor und nach den Spielen die leckeren Jumbo Cocktails, Pasta, Burger, Steaks und Currywurst.