Featured

Am Wochenende steht die 55 Stunden lange Sperrung der A7 an

Waltershof - Kommendes Wochenende steht die nächste Elbtunnelsperrung an. Von Freitag, 11. Oktober, 22 Uhr, bis Montag, 14. Oktober, 5 Uhr ist dann die A7 dicht. Die Anschlussstellen in dem Bereich werden ab der AS Heimfeld bereits eine Stunde eher, also ab Freitag um 21 Uhr, gesperrt werden.

Der örtliche Verkehr wird innerstädtisch umgeleitet. Was das für Harburg bedeutet, hatte man zuletzt bei der letzten Sperrung der A7 Ende September gemerkt. Es gab zeitweise extreme Behinderungen im Verkehr. Viele Autofahrer fuhren in Heimfeld ab und suchten sich einen Weg nach Hamburg. auch auf dem Kattwykdamm oder in Bereich Seehafenstraße kam es zu Staus. auch die A1 war überlastet. zv