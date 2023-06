Anfrage ergibt: Straßenbauarbeiten in Harburg läufen gemächlich und ohne Anreize

Harburg - Viele Baustelle auf wichtigen Straßen wie am Ehestorfer Heuweg belasten schon jetzt im Bezirk Harburg den Verkehr. Weiter folgen. Doch on keinem Fall lässt das Bezirksamt Harburg auf Straßenbaustellen, für die es verantwortlich ist, in mehreren Schichten arbeiten. Das geht aus der Antwort es Senats auf eine Kleine Anfrage des Bürgerschaftsabgeordneten André Trepoll (CDU) hervor.

Dabei sind unter den 18 Baustellen, die in die Verantwortung des Bezirksamtes fallen wichtige Routen wie die Hannoversche Straße, die Jägerstraße oder der Eißendorfer Pferdeweg. Auch wird vom Bezirk in keinem der Fälle die Bonus-Malus-Regelung, die eine Prämie bei pünktlicher Fertigstellung der Baumaßnahme vorsieht, angewandt.

"Im Ergebnis kommt oder kam es bei viel zu vielen Baustellen zu Verzögerungen", so Trepoll. So seinen unter anderem beim Ausbau der Veloroute 11 in der Hannoverschen Straße mehrere Monate Verzögerungen bereits sicher. zv