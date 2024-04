Ausbau der Veloroute 11: Ab Montag wird die Denickestraße voll gesperrt

Harburg – Auf die Autofahrer in Harburg kommt die nächste Vollsperrung zu: Am Montag, 15. April, wird die Denickestraße zwischen Weusthoffstraße und Schüslerweg voll gesperrt – und das für längere Zeit, denn sie Sperrung soll erst am 1. Juli vorbei sein. Anschließend wird der Kreuzungsbereich umgebaut.

Grund für die Sperrung sind Arbeiten zum Ausbau der Veloroute 11. Eine Umleitung erfolgt über den Ehestorfer Weg, die Triftstraße und die Heimfelder Straße. Der Busverkehr wird über die Heimfelder Straße umgeleitet.

Die Bushaltestelle „AK Harburg“ Richtung Finkenwerder entfällt. Hierfür werden Ersatzhaltestellen in der Heimfelder Straße errichtet. Der Fuß- und Radverkehr wird sicher durch das Baufeld geführt.

