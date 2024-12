Featured

Ausbau der Velorouten 10 und 11: Kreisel-Baustelle geht in die Winterpause

Harburg – Die Kreisel-Baustelle im Binnenhafen an der Kreuzung Hannoversche Straße, Ecke Nartenstraße, an der sich auch die Velorouten durch Harburg aufteilen werden, macht eine Pause: Ab Mittwoch, 18. Dezember, geht die Bau-Maßnahme in Neuland in die Winterpause.

Die gute Nachricht: Während der Winterpause ist das Befahren des Kreisels ohne Einschränkungen möglich. Auch die Einbahnstraße im Veritaskai ist aufgehoben.

Die Bushaltestellen "Süderelbe (Süd)" werden in die Hannoversche Straße (Richtung Wilhelmsburg) und in die Straße Brücke des 17. Juni (Richtung Harburger Binnenhafen) verlegt. Zusätzlich wird eine Ersatz-Bushaltestelle in der Nartenstraße (Richtung Wilhelmsburg) eingerichtet.

Ab Montag, 13. Januar, erfolgen Arbeiten im Bereich zwischen Nartenstraße und Alte Harburger Elbbrücke. Bis voraussichtlich Ende März 2025 werden der Fuß- und Radverkehr über die Brücke des 17. Juni geleitet.

Die Ausfahrt aus dem Kreisverkehr in die Nartenstraße ist in diesem Zeitraum nicht möglich. Die Umleitung erfolgt über Hannoversche Straße und Neuländer Straße. Die Bushaltestelle "Süderelbe (Süd)" (Richtung Harburger Binnenhafen) in der Straße Brücke des 17. Juni wird Richtung Norden verlegt.

Die Umsetzung der Gesamtmaßnahme erfolgt in neun Bauphasen unter Sperrung verschiedener Teilabschnitte und dauert voraussichtlich bis April 2025 an.