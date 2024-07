Featured

Ausbau der Velorouten 10 und 11: Nartenstraße wird bis 17. November voll gesperrt

Harburg – Der Bau des Kreisverkehrs im Harburger Binnenhafen geht in die nächste Phase: Ab Montag, 5. August, wird die Nartenstraße im Rahmen der Umbauarbeiten der Kreuzung Hannoversche Straße / Nartenstraße / Brücke des 17. Juni / Neuländer Hauptdeich bis zum 17. November 2024 voll gesperrt. Es ist der Ausbau eines weiteren Abschnitts der Velorouten 10 und 11 im Harburger Binnenhafen.

Während der Sperrung wird der Verkehr in der Hannoversche Straße, Neuländer Hauptdeich und Brücke des 17. Juni durch eine Ampel geregelt. Eine Umleitung wird über die Hannoversche Straße und die Neuländer Straße eingerichtet. Zudem wird die Einbahnstraße im Veritaskai, die seit Monaten die Autofahrer nervt - aufgehoben.

Die Bushaltestelle „Süderelbe (Süd)“ wird in Richtung Wilhelmsburg in die Hannoversche Straße und in Richtung Harburg in die Straße Brücke des 17. Juni verlegt. Der Fuß- und Radverkehr wird sicher durch das Baufeld geführt.

Die Umsetzung der Gesamtmaßnahme erfolgt in neun Bauphasen unter Sperrung verschiedener Teilabschnitte und dauert voraussichtlich bis April 2025 an. Unter Ausbau der Velorouten 10 und 11 in Harburg (hamburg.de) werden alle Bauphasen erläutert und laufend aktualisierte Informationen sowie einzelne Pläne zu den Bauphasen und Umleitungen bereitgestellt.