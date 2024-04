Ausbau der Velorouten: Der Binnenhafen bekommt einen Kreisverkehr

Harburg – Seit April vorigen Jahres hat die Dauer-Baustelle an der Hannoverschen Straße die Autofahrer genervt. Doch jetzt können alle Verkehrsteilnehmer aufatmen: Seit einigen Tagen gibt es wieder freie Fahrt in beide Richtungen und auch die Bauarbeiter, die noch mit den Restarbeiten beschäftigt waren, sind nun verschwunden.

Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer: Ab Montag, 6. Mai, beginnt der Ausbau eines weiteren Abschnitts der Velorouten 10 und 11 im Harburger Binnenhafen. Hierfür wird die Kreuzung Hannoversche Straße / Nartenstraße / Brücke des 17. Juni / Neuländer Hauptdeich zu einem Kreisverkehrsplatz umgebaut. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis April 2025 an.

Die Umgestaltung umfasst die komplette Erneuerung des Kreuzungsbereichs sowie den Bau von Bushaltestellen. Vorhandene Radwege in den Nebenflächen werden zurückgebaut und an den bereits vorhandenen Abschnitt der Veloroute 11 in der Hannoversche Straße angeschlossen. Entwässerungsanlagen werden erneuert und Leitungsarbeiten durchgeführt. Der Kreisverkehrsplatz wird abschließend durch Begrünung gestaltet.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in neun Bauphasen unter Sperrung verschiedener Teilabschnitte und dauert voraussichtlich bis April 2025 an.

Am Donnerstag, 25. April, um 18 Uhr, findet in den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr Neuland, Neuländer Elbdeich 245, eine Informationsveranstaltung für Bürger zur Maßnahme statt. Interessierte werden gebeten sich bis zum 24. April 2024 per Mail (veranstaltungen@harburg.hamburg.de<;mailto:veranstaltungen@harburg.hamburg.de>;) anzumelden. cb