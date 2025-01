Featured

Ausbau der Velorouten im Binnenhafen: Nartenstraße bleibt vorerst befahrbar

Harburg - Planänderung beim Kreisel-Neubau und dem Ausbau der Velorouten 10 und 11 im Binnenhafen: Die für Montag, 13. Januar, angekündigte Sperrung der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr in die Nartenstraße wird voraussichtlich in den März verschoben.

Die Arbeiten im Bereich zwischen Nartenstraße und Alte Harburger Elbbrücke haben am Montag, 13. Januar 2025 begonnen. Sie konnten in ihren Abläufen so weit optimiert werden, dass die angekündigte Sperrung der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr in die Nartenstraße je nach Witterung voraussichtlich in den März verschoben wird.

Der Fuß- und Radverkehr wird entlang der Straße Brücke des 17. Juni geführt. Die Bushaltestelle „Süderelbe (Süd)“ (Richtung Harburger Binnenhafen) in der Straße Brücke des 17. Juni wird Richtung Norden verlegt

Die Umsetzung der Gesamtmaßnahme erfolgt in neun Bauphasen unter Sperrung verschiedener Teilabschnitte und dauert voraussichtlich bis April 2025 an.