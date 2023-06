Bau der Veloroute 11 in der Denickestraße: Sechs Wochen länger Vollsperrung

Eißendorf – Die Bauarbeiten für die Veloroute 11 in der Denickestraße gehen in die Verlängerung: Eigentlich sollte der Abschnitt zwischen Triftstraße und Eißendorfer Pferdeweg am 18. September wieder freigegeben werden.

Aber die Fertigstellung verzögert sich um rund sechs Wochen: Die Polizei teilte heute mit, dass die Maßnahme bis Ende Oktober verlängert wird.

Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke über den Ehestorfer Weg bleibt bestehen. Während der Bauphase kann der Fuß- und Radverkehr den Bereich weiterhin passieren.

Als letzter Abschnitt wird im Anschluss die Denickestraße zwischen der westlichen Einmündung Lühmannstraße und der Triftstraße gesperrt. cb