Bauarbeiten auf der Kreisstraße 9 in Ramelsloh: Vollsperrung ab 30. Oktober

Ramelsloh - Die Bauarbeiten auf der Kreisstraße 9 an der Bahnbrücke in Ramelsloh kommen gut voran. Nun kann bereits die Asphaltdecke aufgebracht werden: Arbeiten an der Deckschicht im Anschluss der östlichen Brückenrampe, der sogenannten Dammlage, finden ab Mitte nächster Woche statt. Dafür muss der Bereich ab Kreuzung Ramelsloher Allee/Harmstorfer Straße/Klebeland voll gesperrt werden. Die Sperrung beginnt am Mittwoch, 30. Oktober, und dauert voraussichtlich bis zum 8. November.

Die Bahnbrücke zwischen Ramelsloh und Harmstorf wird derzeit durch einen Neubau ersetzt. Daher finden auch Instandsetzungsarbeiten an der Kreisstraße 9 statt. Die Arbeiten an der Brücke und dem Fahrbahnteiler an der westlichen Seite Hinter den Höllen/Langenwehlen sind sehr gut vorangeschritten. Dort haben Asphaltierungsarbeiten bereits stattgefunden. Als nächstes stehen die Bauarbeiten auf der Ostseite auf dem Programm.

Der Landkreis Harburg bittet alle Ortskundigen, die Baustelle weiträumig zu umfahren. Die Anwohner der Harmstorfer Straße können während der Sperrung die Ramelsloher Allee über die Marxener Straße erreichen. wg