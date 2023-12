Buxtehuder Straße: Abbiegen in die Goldschmidtstraße nicht möglich

Harburg – Autofahrer müssen sich am Donnerstag, 27. Oktober, auf Behinderungen an der Buxtehuder Straße einstellen. Zwischen den Straßen Großer Schippsee und Goldschmidtstraße wird von 9 bis 12 Uhr eine Tagesbaustelle wegen Reparaturen an einem Kabelschacht eingerichtet.



Die Arbeitsstelle befindet sich in der Buxtehuder Straße in Fahrtrichtung Harburg Bahnhof unmittelbar vor der Einmündung zur Goldtschmidtstraße. Zur Durchführung der Arbeiten muss der Rechtsabbiegefahrstreifen in die Goldtschmidtstraße gesperrt werden, so dass das Rechtsabbiegen von der Buxtehuder Straße in die Goldtschmidtstraße für die Dauer der Arbeiten nicht möglich ist.



Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet. (cb)