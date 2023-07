Baustelle ZOB Harburg: Ab Sonntag werden erste Buslinien umgeleitet

Harburg - Vom kommenden Sonntag an, den 16. Juli, fahren einige Buslinien nicht mehr den ZOB Harburg an. Grund dafür sind Straßenbauarbeiten im Vorfeld des Neubaus des ZOB Harburg. Der eigentliche Bau des neuen ZOB beginnt aber im Dezember.

Die Buslinien 14, 141, 143, 146, 241 und 443 werden in Richtung Süden umgeleitet durch die Wilstorfer Straße und fahren den ZOB in dieser Richtung nicht mehr an. Ausnahme: Die Nachtfahrten auf den Linien 14, 141 und 143 erfolgen weiterhin über den ZOB Harburg. Um den ZOB Harburg zu erreichen, empfiehlt die Hochbahn ihren Fahrgästen, auf die S3/S31 auszuweichen. Für den Umstieg zwischen den Buslinien bietet sich die S-Bahn-Haltestelle Harburg Rathaus an.

Bis Mitte September durchfahren die Busse auch die Moorstraße ohne Halt. Zu diesem Zeitpunkt soll sowohl in der Wilstorfer Straße Höhe Moorstraße als auch in der Moorstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet sein. Bereits im August sollen die Bauarbeiten hierfür beginnen.

Mitte Dezember soll dann mit dem Abbruch der Bestandsgebäude der Neubau des ZOB Harburg starten. Ursprünglich war der Start für September geplant. Der Grund ist eine offenbar ungenaue Planung. Bei Überprüfungen wurde festgestellt, dass die Statik für die Konstruktion, die das Dach tragen wird, neu berechnet werden muss.

Ganz trendy: jetzt wird auch eine Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher auf das Dach gesetzt. Damit ist die Busanlage energietechnisch autark, der überschüssige Strom kann in das Netz eingespeist werden.

Mit Beginn der Bauarbeiten im Dezember werden alle Buslinien, die normalerweise den ZOB Harburg ansteuern, umgeleitet. Der zentrale Umsteigepunkt zur S-Bahn und zwischen den Buslinien ist dann bis zur Fertigstellung der Gesamtanlage die S-Bahn-Haltestelle Harburg Rathaus. Die Bauarbeiten am ZOB werden nach jetzigen Planungen erst im Herbst 2025 fertig sein. wg