Behinderungen bis Anfang Mai: Straßenbauarbeiten in Neugraben

Neugraben – Autofahrer in Neugraben müssen sich bis Anfang Mai auf Behinderungen im Bereich Daerstorfer Weg einstellen: Am Dienstag, 2. April, beginnen im Rahmen der Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege im Daerstorfer Weg Pflasterarbeiten an der Kreuzung Daerstorfer Weg / Elstorfer Ring / Wulmstorfer Ring.

An der Kreuzung Daerstorfer Weg / Elstorfer Ring / Wulmstorfer Ring werden ab Dienstag, 2. Apri, Pflasterarbeiten durchgeführt. Der Kreuzungsbereich wird für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Die Zufahrt zum Elstorfer Ring erfolgt über eine eingerichtete Umleitung ab Cuxhavener Straße. Der Wulmstorfer Ring kann über Scharlbarg angefahren werden. Der Fuß- und Radverkehr wird sicher durch das Baufeld geführt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen.

Nach Abschluss der Pflasterarbeiten wird der Daerstorfer Weg zwischen Scharlbarg und dem fertigen Kreuzungsbereich neu hergestellt. Die Umleitung für das Wohngebiet erfolgt dann wieder über die eingerichtete Baustraße entlang der Häuser Elstorfer Ring 16 b-f, mit Anschluss an die B73 / Cuxhavener Straße.

Im Bereich der Zufahrt zum Elstorfer Ring wird der Verkehr mittels einer Ampelanlage geregelt. Für den Fußverkehr ist dieser Abschnitt gesperrt. Ein Hinweis zur Nutzung des Verbindungsweges zur Cuxhavener Straße bei Haus-Nr. 8a wird eingerichtet.

Die Arbeiten der Gesamtmaßnahme zur Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege im Daerstorfer Weg werden voraussichtlich Anfang Mai abgeschlossen. cb