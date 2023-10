Behinderungen: Bremer Straße wird Einspurig - Langenberg gesperrt

Eißendorf - An der Bremer Straße in Eißendorf kommt die nächste Geduldsprobe auf die Autofahrer zu: Die vielbefahrene Bundesstraße 75 wird im Bereich zwischen Schafshagenberg und Sunderweg für zwölf Tage lang einspurig. Zusätzlich muss die Straße Langenberg in der Einmündung zur Bremer Straße voll gesperrt werden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, werden von Montag, 16. Oktober, 7 Uhr, bis Freitag, 27. Oktober, um Mitternacht, Leitungsarbeiten im Stromnetz durchgeführt.

Aufgrund der Arbeiten kann die Bremer Straße nur halbseitig befahren werden. Der Verkehr wird einspurig und wechselseitig, durch eine Ampel geregelt, an der Arbeitsstelle vorbeigeführt.

Zur Einrichtung der Arbeitsstelle und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im signalisierten Abschnitt muss die Straße Langenberg in der Einmündung zur Bremer Straße voll gesperrt werden. Dazu wird eine Umleitung eingerichtet. cb