Behinderungen in Marmstorf: Poststraße wird bis Mitte Mai voll gesperrt

Marmstorf – Autofahrer in Marmstorf müssen sich auf eine weitere Behinderung einstellen: Nach der Sperrung des Schafshagenbergs wegen der Bauarbeiten an der Bremer Straße, wird eine weitere Straße gesperrt: Die Marmstorfer Poststraße wird zwischen Kleefeld und Marienkäferweg für gut sechs Wochen, bis zum 14. Mai, voll gesperrt. Grund sind Leitungsarbeiten am Stromnetz.

Die Durchführung der Arbeiten erfolgt in zwei Bauabschnitten: Der erste Bauabschnitt läuft vom 31. März bis 23. April, 18 Uhr: Vollsperrung der Marmstorfer Poststraße zwischen Feuerberg und Marienkäferweg. Die Zufahrt zur Straße Feuerberg ist in diesem Bauabschnitt frei.

Der zweite Bauabschnitt beginnt am 24. April, 7 Uhr bis 14. Mai, 18 Uhr: Vollsperrung der Marmstorfer Poststraße von Kleefeld bis einschließlich Feuerberg. Die Einmündung der Straße Feuerberg in die Marmstorfer Poststraße ist in diesem Bauabschnitt voll gesperrt. Die Zufahrt zur Straße Kleefeld bleibt frei.

Der Fußgänger- und Radverkehr im Baustellenbereich wird aufrechterhalten.