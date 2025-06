Featured

Einbau von Sickerbeeten: Fünf Wochen Vollsperrung in der Haakestraße

Heimfeld – Autofahrer müssen such auf Behinderungen und Sperrungen in der Haakestraße einstellen. Am 16. Juni beginnen Straßenbauarbeiten für den Einbau von Sickerbeeten in der Haakestraße. Die Bauzeit beträgt rund fünf Wochen.

Am nächsten Montag beginnen in der Haakestraße Straßenbauarbeiten zur Gewährleistung der Ableitung von Niederschlagswasser. Die Maßnahme erfolgt in zwei Bauabschnitten.

Am Montag, 16. Juni, beginnen die Straßenbauarbeiten im Bereich Haus Nr. 95 / 112. Die Haakestraße wird dafür von Haus Nr. 118 bis zur Einmündung Kieferberg gesperrt. Die Bauzeit in diesem Bauabschnitt beträgt etwa drei Wochen.

Anschließend werden die Straßenbauarbeiten im Bereich Haus 73a / 92 durchgeführt. Die Haakestraße wird dafür von Haus Nr. 100g bis zur Kreuzung Lohmannsweg/Weusthoffstraße gesperrt. Die Bauzeit in diesem Bauabschnitt beträgt etwa zwei Wochen.

Die Arbeiten erfolgen unter Sperrung des jeweiligen Abschnittes für den Fahrzeugverkehr. Der Fuß- und Radverkehr kann den Bereich passieren. Halteverbotszonen werden eingerichtet.

Die Straßenbauarbeiten in der Haakestraße erfolgen, um eine geregelte Ableitung von Niederschlagwasser zu gewährleisten. Dafür werden Sickerbeete in den Bereichen Haakestraße Haus Nr. 95 / 112 und Haus 73a / 92 eingebaut.