Freitag wird die A7 vor dem Elbtunnel wieder für 55 Stunden voll gesperrt

Heimfeld - Am kommenden Wochenende ist die A7 erneut zwischen den Anschlussstelle Heimfeld und Volkspark für 55 Stunden gesperrt.

Los geht es am Freitagabend, den 16. Februar. Um 21 Uhr werden südlich des Elbtunnels die Zufahrten Waltershof, Hausbruch und Heimfeld gesperrt. Die Anschlussstelle Waltershof wird dagegen in Richtung Norden erst ab 21:45 Uhr gesperrt.

Ab 22 Uhr wird dann die A7 komplett gesperrt. Am Montag, ab 5 Uhr, soll die A7 dann wieder offen sein.

Grund für die Arbeiten ist der Einbau einer Verbindungsbrücke, die im Rahmen des Baus des Autobahnkreuzes Hamburg-Hafen eingesetzt wird. Dort wird die A 26 an die A7, die dann achtspurig wird, angebunden. Dazu wird in dem Bereich eine neue Verkehrszeichenbrücke, die die Autobahn in beide Richtungen überspannt, eingehoben.

Der Verkehr soll weiträumig umgeleitet werden. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass gerade am Sonnabend die B73 im Verlauf Stader Straße und Buxtehuder Straße stark belastet sein wird. Das gilt auch für die Winsener Straße und die Bremer Straße. zv