Featured

Gasleckage in Hittfeld: Hittfelder Schulstraße wird einen Monat gesperrt

Hittfeld – Die Sperrungen in Hittfeld für die Reparatur der Leckagen an der Gasleitung gehen in die nächste Runde: Die erste Phase der Baumaßnahmen, die eine Vollsperrung der unteren Bahnhofstraße in Hittfeld nötig gemacht hat, wird am Freitag, 22. November, abgeschlossen sein.

Danach startet die zweite Bauphase an der Hittfelder Schulstraße. Die Praxen und die Diakonie werden während der zweiten Bauphase erreichbar sein.

Die Vollsperrung der Bahnhofstraße in Hittfeld (von der Einmündung Am Göhlenbach bis einschließlich Einmündung Kirchstraße) wird zum Sonnabend, 23. November, aufgehoben. Dann sind die notwendigen Baumaßnahmen aufgrund von Leckagen an Gasleitungen abgeschlossen. Damit sind Hittfelder Gewerbe, wie zum Beispiel die Fleischerei Krautsandfarm, das Restaurant Barrica und das Aroma Bistro wieder mit dem Auto erreichbar.

Für den zweiten Bauabschnitt vom 23. November bis 23. Dezember wird die Hittfelder Schulstraße für den Verkehr vollgesperrt. Die Zufahrten Maschener Kirchweg und Mühlenstraße sind nicht gesperrt.

Die Zufahrt für die Anwohner und zu den Parkplätzen der Praxen/Diakoniezentrum in der Schulstaße ist immer möglich. Entsprechende Hinweise werden in den kommenden Tagen aufgestellt.

Zudem wurden am 11. November auch die Halteverbote in der Lindhorster Straße (Umleitung) entfernt. Die offizielle Umleitung bleibt auch für die zweite Bauphase: Maschener Kirchweg - Eichendorffstraße - Lindhorster Straße - Jesteburger Straße - Hittfelder Landstraße (L213) - Am Göhlenbach - Bahnhofstraße. Hier wird der Busverkehr entlang geleitet.