Heimfeld: Parkplatz vor kleiner Geschäftszeile wurde "verbügelt"

Heimfeld - Schwups. Wieder ist ein Parkplatz weg. An der Heimfelder Straße nahe Milchgrund stehen jetzt vor dem kleinen "Einkaufszentrum", das aus einem Drogeriemarkt, einem Bäcker und einem Restaurant besteht, drei hässliche Bügel an der Stelle, an der bislang ein Auto parken konnte. Die Plätze wurden vor allem von Kurzparkern benutzt, die noch schnell dort Besorgungen erledigen.

Auf der Gegenseite sind ebenfalls solche Bügel aufgestellt worden. Das allerdings nicht auf einem Parkplatz.

Für die Anwohner der Heimfelder Straße könnte der Parkplatzschwund ein kleiner Vorgeschmack sein. Kommt tatsächlich Tempo 30, wie es Grüne und SPD wollen, dürften damit bauliche Maßnahmen verbunden sein, die weiteren öffentlichen Parkraum kosten. zv