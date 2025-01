Featured

Im Phoenix-Center kostet die erste Stunde Parken jetzt doppelt so viel

Harburg - Kurz mal ins Phoenix-Center fahren und schnell etwas einkaufen. Das ist, zumindest für Autofahrer, deutlich teurer geworden. Das Parken kostet seit Montag, 6. Januar, dort einen Euro in der ersten Stunde. Damit haben sich die Parkgebühren für diesen Zeitraum verdoppelt.

"Die allgemeine Kostenentwicklung und hier insbesondere die gestiegenen Energie-, Personal-, Dienstleister- und Instandhaltungskosten sowie die Sicherung des aktuellen Standards führten zu diesem Schritt", heißt es vom Centermanagement.

Die zweite Stunde kostet ebenfalls einen Euro. Damit fällt für diesen Zeitraum die Erhöhung etwas moderater aus. Vorher zahlte man 1,50 Euro. Jede weitere Stunde kostet weitere 1,50 Euro.

Das Parkhaus in dem Einkaufszentrum hat rund 1.400 Stellplätze auf drei Ebenen. Vor der Erweiterung und der Eröffnung des Food-Court 2016 waren es im Tiefgeschoss noch rund 200 Parkplätze mehr. Ursprünglich war das Parken im Phoenix-Center, dass vor gut 20 Jahren eröffnete, in der ersten Stunde kostenlos gewesen.

Im Vergleich zum öffentlichen Raum bleibt das Parken im Phoenix-Center günstig. Denn In der Harburger Innenstadt zahlt man Parkgebühren auf Weltstadtniveau, also wie in vielen Bereichen der Hamburger Innenstadt. Denn die Harburger Innenstadt ist von der Verwaltung bei den Parkplätzen als Zone 2 eingestuft. Damit kostet jede Stunde auf einem öffentlichen Parkplatz 3 Euro. zv