Köhlbrandbrücke: Zum 50. Jubiläum muss sie mal wieder gesperrt werden

Waltershof - Happy Birthday Köhlbrandbrücke. Am kommenden Freitag wird das Bauwerk 50 Jahre alt. Am 20. September 1974 kam der damalige Bundespräsident Walter Scheel als Gast vom damaligen Hamburger Ersten Bürgermeister Peter Schulz zur Eröffnung in den Hafen. Rund 600.000 Hamburger und Gäste überquerten damals an dem und den folgendem Tag die Brücke, bevor die Brücke für den Verkehr freigegeben wurde.

Wenn die Brücke am kommenden Freitag Geburtstag hat, wird man ihr, zumindest ab 22 Uhr, keinen Besuch abstatten können. Sie wird gesperrt. Wie schon mehrfach in diesem Jahr finden über das Wochenende für dringende Sanierungsarbeiten statt.

Los geht die Sperrung am Geburtstag, Freitag, den 20. September um 22 Uhr. Am Montagmorgen, den 23. September, 5 Uhr, wird sie wieder für den Verkehr geöffnet. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Die fast vier Kilometer lange Brückenkonstruktion inklusive Rampen ist so in die Jahre gekommen, dass sie bröckelt. Schon 2012 wurde auf der Köhlbrandbrücke ein Überholverbot eingeführt. Seit 2019 müssen schwere Fahrzeuge wie die vielen Containerlaster, einen Mindestabstand von 50 Metern auf der Brücke einhalten.

Dabei muss die Köhlbrandbrücke noch, so aktuelle Planungen, bis 2042 halten. Erst dann ist Ersatz für die wichtige Querung, die bislang 53 Meter über den Köhlbrand führt, im Rahmen der Hafenquerspange in Sicht. Die Strecke hat herausragende Bedeutung. Sie verbindet die großen Terminals im Westen mit dem Rest des Hafens.

Die Köhlbrandbrücke hatte bist zu ihrer Fertigstellung 160 Millionen D-Mark gekostet - also knapp 82 Millionen Euro. Heute wäre das ein "Schnäppchen". In einer der letzten Schätzungen für einen Neubau werden 5,3 Milliarden Euro veranschlagt. Dafür soll die neue Brücke 20 Meter höher ausfallen. Damit werden auch die Rampen länger. Insgesamt wird das Bauwerk eine Länge von rund fünf Kilometern haben.

Gebaut worden war die Brücke ab 1970, weil die Fähren über den Köhlbrand an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen waren. Mehr als 6.300 Fahrzeuge schafften sie nicht. Auch das ist mittlerweileeine unfassbar niedrige Zahl. Heute fahren täglich rund 34.000 Fahrzeuge, darunter mehr als 12.500 Lastwagen, über die Brücke. zv