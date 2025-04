Featured

Kleintransporter auf der A1 in Flammen: Lange Staus und Behinderungen in Harburg

Harburg – Vor dem Start ins Wochenende erwartet die Autofahrer im Hamburger Süden eine echte Geduldsprobe: Auf der A1 kurz hinter dem Maschener Kreuz in Fahrtrichtung Hittfeld geriet am Freitag gegen 13 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Kleintransporter in Brand. Die Flammen griffen auch auf die Böschung neben der Autobahn über.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Maschen führten die Löscharbeiten durch. Um das brennende Fahrzeug zu löschen, wurde auch Schaum eingesetzt. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet.

Die Autobahn war für längere Zeit gesperrt. Dadurch kam es nicht nur auf der A1 zu langen Staus und Wartezeiten. Viele Autofahrer verließen die A1 bereits an der Anschlussstelle Harburg. Dadurch kam es auch auf den Ausweichstrecken, wie der B73 zusätzlich zu den Baustellen in Harburg, wie auf der Bremer Straße in Höhe Schafshagenberg zu langen Wartezeiten. cb