Kolumne: Frank Wiesners Verkehrs-Infos für Stadt & Land Nr. 20

Kolumne - Unser Kolumnist Frank Wiesner ist ein ausgemachter Verkehrsfuchs. Der versierte Verkehrsplaner und Fachsprecher für Mobilität der SPD-Fraktion weiß, wo der Bus fährt oder das Auto steht. Er gibt die wichtigen Infos und Tipps, damit man sich, egal wie man unterwegs ist, auf die Verkehrssituationen einstellen kann.



Von Frank Wiesner



Im S-Bahn- und Regionalbahnverkehr gibt es erstmal keine Änderungen. Die metronom-Züge fahren den gegenwärtigen Notfahrplan bis mindestens zum 2. März 2025. Falls dann wieder genug Fahrpersonal da ist, sollen auch wieder Verstärkerzüge nach Lüneburg und Tostedt unterwegs sein. Am Nachmittag werden dann bisher notwendige Leerfahrten zu Fahrgast-Fahrten umgewandelt.



Aufgrund von Einschränkungen im Bereich der Norderelbbrücken kommt es ganzjährig zu weiterhin eingeschränktem Regionalverkehr und zeitweisen Ausfällen im Abschnitt Hamburg Hbf – Hamburg-Harburg. Deswegen erreicht auch der RE5 (Cuxhaven - Hamburg) bis auf weiteres nur vereinzelt den Hauptbahnhof.



Im Fährverkehr wird die Linie Cranz-Blankenese endgültig "ruhend gestellt" (seit 7. Oktober 2024), also faktisch nicht mehr betrieben. Dafür gibt es eine neue Fähre 66 zwischen St. Pauli Landungsbrücken und Finkenwerder als Ergänzung zur Fähre 62.



Die neue Direktfähre 66 verkehrt montags bis freitags jeweils nachmittags ohne Zwischenhalt zwischen den Haltestellen Landungsbrücken und Finkenwerder und zurück. Damit sind die Fahrgäste 7 Minuten schneller. Zu hinterfragen ist dabei insgesamt der Nutzen, weil die neue Fähre nur im 80-Minuten-Takt pendelt. Fahrgäste zwischen Neuenfelde, Cranz und Blankenese nützt das Angebot gar nichts. Sie müssen nun mit dem Bus (Linien 150 oder 350) nach Finkenwerder und auf die leicht ausgebaute Fähre 64 nach Teufelsbrück umsteigen. Von dort starten die Buslinien 112 und 286 Richtung Blankenese. Dieser Weg ist mindestens 15 Minuten länger als mit der alten Direktfähre. Ein kleiner Trost kommt ab 31. März: Dann pendelt eine neue Fähre 65 an Wochenenden (zw. 10 und 20 Uhr) im 1-Stunden-Takt zwischen Finkenwerder und Blankenese.



Fazit:

Es muss ein zukunftsfähiges Fährkonzept zwischen Cranz, Blankenese, Lühe (die Fähre hat ebenfalls Probleme), Airbus und bestenfalls St. Pauli mit schnellen Katamaranfähren entwickelt werden. Für das Schlickproblem in der Este sollte untersucht werden, ob das Estesperrwerk wie eine Spülschleuse genutzt werden könnte. Damit könnte sich der erforderliche Tiefgang möglicherweise sehr kostengünstig erreichen.



Im Busverkehr im Hamburger Süden wird viel umbenannt (Linie 14 wird zur Linie 43) und es gibt 2 neue MetroBus-Linien: 40 und 42. Sonst sind die Änderungen eher übersichtlich.



Die Linie 13 (S Veddel - Stübenplatz - S Wilhelmsburg - Kirchdorf Süd) wird abends um wenige Fahrten bis Kirchdorf Süd verbessert.



Die Linie 14 (Strucksbarg - Harburg - Fleestedt) wird in Linie 43 umbenannt, sonst ändert sich nichts.



Die Linie 25 (bisher: Altona - Winterhude - U Mundburg - U Burgstraße - S Hammerbrook) wird aufgrund der Bauzustände rund um das Berliner Tor und in Hammerbrook an der Haltestelle U Burgstraße vorübergehend aufgetrennt und verkehrt nur noch zwischen Bf. Altona und U Burgstraße. Der Abschnitt U Burgstraße - S Hammerbrook - Sachsenstraße wird als eigenständige Linie 255 betrieben.



Die Linien 119 (künftig: US Elbbrücken - Rothenburgsort - S Tiefstack - U Billstedt - (neu) U Steinfurter Allee) und 130 (US Elbbrücken - S Rothenburgsort - U Burgstraße) werden sonnabends der geringeren Nachfrage angepasst.



Auf der Linie 140 entfällt die Schulverstärkerfahrt um 07:26 Uhr ab S Neugraben (Am Johannisland) nach Neuwiedenthal. Dafür werden alle Fahrten auf die Busanlage S Neugraben geführt und die Fahrzeiten an die Verkehrslage angepasst.



Auf der Linie 141 wird ein Verstärker-Fahrtenpaar zwischen S Harburg Rathaus und Bostelbek am Ende der morgendlichen Verkehrsspitze gestrichen. Am Mittag wird eine Verstärkerfahrt zwischen S Harburg Rathaus und Rönneburg an die Schulnachfrage angepasst.



Die Linie 142 (Hafen Harburg - S Harburg Rathaus - Heimfeld) wird zur MetroBus-Linie 42. Sonntags vormittags wird der 10-Minuten-Takt zwischen S Harburg Rathaus und Heimfeld ausgeweitet.



Auf der Linie 146 wird am Wochendende zur Anschlussverbesserung die Fahrlage angepasst. An Sonn- und Feiertagen wird anstatt eines 30-Minuten-Takts künftig auch zwischen S Harburg Rathaus und Freizeitbad MidSommerland nur ein Stundentakt angeboten.



Die Linien 149 und 152 bekommen eine neue Haltestelle "Hannoversche Straße 10".



Die Linie 150 erhält eine Vertaktung mit der Linie 250 im Raum Altona. Abends wird eine zusätzliche Fahrt nach Cranz angeboten, um eine Taktlücke mit Fähranschluss in Finkenwerder zu schließen.



Auf der Linie 151 werden die Abfahrtszeiten angepasst und der Stundentakt auch morgens nach Wilhelmsburg und nachmittags nach Altenwerder auf einen Halbstundentakt verdichtet.



Auf der Linie 153 wird eine neue Haltestelle "Blumensand Abzweigung" wird eingerichtet.



Die Linie 154 (bisher S Harburg Rathaus - S Veddel - US Berliner Tor) wird an S Veddel aufgetrennt und verkehrt nur noch zwischen S Veddel und Harburg. Der nördliche Linienteil zwischen S Veddel und US Berliner Tor erhält die Liniennummer 554 und wird bis in die Bürgerweide verlängert, wo die Bedienung der Haltestellen Jungestraße und Alfredstraße von der Linie 261 übernommen wird. Grund sind die Bauarbeiten rund um das Berliner Tor und in Hammerbrook.



Auf der Linie 156 sonnabends entfallen die Fahrten vor 9 Uhr.



Die Linie 240 (Waldfrieden - S Neugraben - Sandbek - Fischbeker Heidbrook - Neu Wulmstorf, Freibad) wird zur MetroBus-Linie 40. Der Abschnitt S Neugraben – Fischbeker Heidbrook wird durchgehend und auch am Wochenende im 10-Minuten-Takt bedient.



Die Betriebszeit der Linie 241 (Rönneburg - Bostelbek) wird am Wochenende abends ausgeweitet.



Auf der Linie 250 werden die Fahrzeiten an die Verkehrslage angepasst.



Auf der Linie 251 entfallen einzelne Verstärkerfahrten und die Fahrlagen werden zur Anschlussverbesserung angepasst.



Die Linie 252 wird eingestellt und die Haltestellen Rethehöft, Blumensand und Rethebrücke (Nord) werden nicht mehr bedient. Einen Teil der Bedienung übernimmt die Linie 153 mit der neu eingerichteten Haltestelle Blumensand Abzweig.

Auf der Linie 254 wird eine neue Fahrt um 04:59 Uhr von S Veddel zur Haltestelle Hovestraße (Kehre) eingerichtet.



Die Linie 256 erhält mehrere Änderungen am Wochenende: Die Haltestelle US Elbbrücken wird von allen Fahrten bedient und die neue Haltestelle Kreuzfahrtterminal Steinwerder wird als Stichfahrt in den Linienverlauf aufgenommen. Im Gegenzug wird der Abschnitt zwischen S Veddel (Westseite) und dem Hafenmuseum nur noch stündlich bedient. Die Haltestelle Überseezentrum wird in Freihafenelbbrücke (Süd) umbenannt.



Auf der Linie 340 werden die zusätzlichen Fahrten von und zur Rudolf-Steiner-Schule Harburg dem Bedarf angepasst.



Die Linie 348 wird auf dem Abschnitt Hittfeld, Bosteler Feld und Hittfeld, Kirche zur besseren Vertaktung mit der Linie 4148 mit zusätzlichen Fahrten verdichtet.



Die Linien 350, 450 und 451 werden für bessere Anschlüsse zu den Fährlinien angepasst.



Der Betrieb der Linie 451 wird am Wochenende eingestellt.



Das Angebot der Linie 4207 (Bf. Buchholz i.d.N. - Jesteburg - Hanstedt) an Sonn- und Feiertagen wird auf einen Stundentakt verdichtet.



Die Linie 4406 (Bf. Winsen/ Luhe - Salzhausen) wird am Wochenende auf einen Stundentakt verdichtet. In der nachmittäglichen Hauptverkehrszeit werden die heutigen Sprinterfahrten dem Linienverlauf angepasst und verdichten das Angebot auf einen Halbstundentakt.



Die bisherige Linie 5001 (Bf Lüneburg - Leuphana) bekommt die Bezeichnung X51.



Die neuen Fahrpläne finden sich ab 9. Dezember auf der Homepage: hvv.de.



Fahrpreise steigen an, hvv vereinfacht das Tarifangebot bei den Tageskarten Am 1.01.2025 steigen die Fahrpreise an. Das Deutschlandticket kostet dann 58,- pro Monat. Die hvv-Kurzstrecke wird dann 2,10 € (+0,10 €) und der Nahbereich 3,10 (+0,40 €) kosten. Eine Einzelfahrt nach Hamburg wird auf 3,90 € (+0,10 €) angehoben.



Die beliebten 9-Uhr-Tageskarten (bisher 7,50 € für 2 hvv-Tarifringe) werden abgeschafft. Dafür werden die Ganztageskarten (bis 8,80 € für 2 Tarifringe) günstiger: Künftig 7,80 € für 2 Tarifringe. Für Gruppenkarten (für bis zu 5 Personen) muss in Zukunft der Preis für 2 Tageskarten entrichtet werden.



Schülerinnen und Schüler in Hamburg müssen weiterhin nichts für ein Deutschlandticket bezahlen. Für wirtschaftlich schwache Menschen in Hamburg wird der Zuschuss für die Fahrkarte angehoben.



Änderungen im Fernverkehr der Bahn



Nachdem die Bauarbeiten zwischen Hamburg und Berlin beendet werden, gilt wieder der "normale" Fahrplan mit 2 Zügen pro Stunde und Richtung bis zum 31.07.2025. Dann wird die Hamburg - Berlin für 9 Monate komplett gesperrt.



Neu sind eine umsteigefreie Fernzug-Verbindungen von Harburg (Abfahrt montags bis freitags 16:53 Uhr) nach Magdeburg (Fahrzeit: 2:15) und nach Konstanz (nur freitags und sonnabends um 10:41 Uhr ab Harburg, Fahrzeit 9,5 Stunden). In der Gegenrichtung werden ebenfalls Fahrten angeboten.