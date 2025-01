Featured

Kreisel-Baustelle Binnenhafen: Ausfahrt in die Nartenstraße bis Ende März gesperrt

Harburg – Die Winterpause ist vorbei: Ab Montag, 13. Januar, gehen die Arbeiten am Kreisverkehr im Bereich Nartenstraße / Hannoversche Straße / Neuländer Hauptdeich / Brücke des 17. Juni in die nächste Bauphase.

Bis voraussichtlich Ende März 2025 erfolgen die Arbeiten im Bereich zwischen Nartenstraße und Alte Harburger Elbbrücke, so dass die Ausfahrt aus dem Kreisverkehr in die Nartenstraße in dem Zeitraum nicht möglich ist.

Die Umleitung erfolgt über Hannoversche Straße und Neuländer Straße. Der Fuß- und Radverkehr wird über die Brücke des 17. Juni geleitet. Die Bushaltestelle „Süderelbe (Süd)“ (Richtung Harburger Binnenhafen) in der Straße Brücke des 17. Juni wird Richtung Norden verlegt.

Die Umsetzung der Gesamtmaßnahme erfolgt in neun Bauphasen unter Sperrung verschiedener Teilabschnitte und dauert voraussichtlich bis April 2025 an. Unter Ausbau der Velorouten 10 und 11 in Harburg (hamburg.de) werden alle Bauphasen erläutert und laufend aktualisierte Informationen sowie einzelne Pläne zu den Bauphasen und Umleitungen bereitgestellt.