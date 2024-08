Featured

Kreuzung Denickestraße in Eißendorf: Freigabe und zugleich weitere Sperrung

Eißendorf – Nach rund sechs Wochen Sperrung wurde am Donnerstag die Vollsperrung der Kreuzung Weusthoffstraße/Denickestraße in Eißendorf aufgehoben. Die Kreuzung wurde in den Sommerferien komplett überarbeitet und es gibt nun auch Abbiegespuren für Radfahrer.

Doch freie Fahrt gibt es hier noch nicht: Sofort im Anschluss gibt es die nächste Bauphase im Bereich der Kreuzung Weusthoffstraße/Denickestraße im Zuge des Ausbaus der Veloroute 11, die für weitere Behinderungen sorgt. Autofahrer können derzeit nur geradeaus fahren, ein Abbiegen nach links oder rechts ist nicht möglich.

Der Bereich zwischen der Weusthoffstraße und dem Schüslerweg sowie der Weusthoffstraße und der Hausnummer 94 wird gesperrt. Die Einmündung Denickestraße/Schüslerweg ist nicht befahrbar. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Oktober 2024 an.

Eine Umleitung, auch für den Busverkehr, verläuft über den Ehestorfer Weg, Triftstraße, Denickestraße und Eißendorfer Pferdeweg. Die Haltestelle "Denickestraße" entfällt in beide Richtungen. Der Fuß- und Radverkehr wird sicher durch das Baufeld geführt.