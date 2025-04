Featured

Vier Wochen Baustelle an der Kreuzung Bremer Straße/Marmstorfer Weg

Harburg – Autofahrer müssen ab Dienstag nach Ostern Geduld in der Bremer Straße haben. Wie berichtet wird es an der nächsten Baustelle in Höhe Schafhagenberg wieder einspurig. Doch das ist nicht alles: Auch im Kreuzungsbereich Bremer Straße, Hohe Straße und Marmstorfer Weg kommt es zu Behinderungen.

Der Marmstorfer Weg wird zwischen Hohe Straße und Bremer Straße wegen weiterer Leitungsarbeiten ab Dienstag für vier Wochen zum Nadelöhr.

Für den Verkehr steht in der Bremer Straße im Kreuzungsbereich zum Marmstorfer Weg nach Informationen der Polizei nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt wechselseitig und einstreifig am Baufeld vorbeigeführt.

Zeitweilig muss auch einer von zwei Abbiegefahrstreifen vom Marmstorfer Weg in die Bremer Straße gesperrt werden. Die Arbeiten sollen am 22. Mai abgeschlossen sein.