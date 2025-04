Featured

Nächste 54 Stunden lange Sperrung des Elbtunnels steht an

Heimfeld - Ab kommenden Freitag, am 28. März, müssen sich Autofahrer im Bereich Harburg auf erhebliche Behinderungen einstellen. Im Zuge des Ausbaus der A7 im Bereich der Hochstraße Elbmarsch südlich des Elbtunnels wird die Autobahn für 54 Stunden bis Montag, 31, März 5 Uhr, voll gesperrt. Die Auf- und Abfahrten in Heimfeld und Waltershof sind am Freitag bereits eine Stunden früher dicht.

Die Sperrung des Elbtunnels steht im Zusammenhang mit dem achtspurigen Ausbau der A7 und der Anbindung der A26 an die A7 bei Moorburg. Der genaue Grund für die Sperrung ist diesmal die Montage von neuen Verkehrsschildern und ein Softwareupdate des Verkehrsrechners für den Elbtunnel.

Der Verkehr aus dem Süden wird bereits ab dem Buchholzer Dreieck/Horster Dreieck über das Maschener Kreuz weiter auf die A1 umgeleitet. Erfahrungsgemäß fahren auch viele Autofahrer in Heimfeld ab, um über die B73 zur A1 oder zur neuen Wilhelmsburger Reichsstraße zu kommen. Aber auch in Fleestedt dürften zahlreiche Fahrzeuge die Autobahn verlassen, um die Winsener Straße als Ausweichstrecke zu nehmen. Damit ist im gesamten Harburger Bereich mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. zv