Neuer Kreisverkehr im Binnenhafen: Noch ist hier nicht viel davon zu erkennen

Harburg – Eine der größten Straßenbaustellen befindet sich derzeit im Harburger Binnenhafen. An der Kreuzung Hannoversche Straße, Ecke Nartenstraße, Ecke Neuländer Hauptdeich soll bis April 2025 ein Kreisverkehr entstehen. Es ist also fast Halbzeit an dieser Baustelle, die für Umwege bei den Autofahrern sorgt.

Neben dem Kreisverkehr werden hier auch Teile der neuen die Velorouten 10 und 11 gebaut. Vorhandene Radwege in den Nebenflächen werden zurückgebaut und an den bereits vorhandenen Abschnitt der Veloroute 11 in der Hannoversche Straße angeschlossen.

Doch bis dahin gibt es noch viel zu tun. Die alten Straßenabschnitte sind teilweise verschwunden und das Erdreich wurde tief ausgebuddelt, um neue Entwässerungsleitungen und andere Leitungen zu legen. Insgesamt gibt es neun unterschiedliche Bauphasen mit unterschiedlichen Sperrungen. Derzeit befinden wir uns in der fünften Bauphase.

Und so geht es dort weiter: Der Innenbereich des Kreisverkehrs wird in der sechsten Bauphase ab Montag, 18. November bis Sonntag, 8. Dezember 2024 hergestellt. Währenddessen ist die Einfahrt in den Kreisverkehr von der Nartenstraße und die Ausfahrt in die Hannoversche Straße nicht möglich.

Der Verkehr wird über Neuländer Straße – Hannoversche Straße beziehungsweise Nartenstraße – Neuländer Straße umgeleitet. Die Bushaltestellen „Süderelbe (Süd)“ werden in die Hannoversche Straße (Richtung Wilhelmsburg) und in die Straße Brücke des 17. Juni (Richtung Harburger Binnenhafen) verlegt.