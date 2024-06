Featured

ZOB-Neubau in Harburg: Weitere Behinderungen für die Autofahrer

Harburg – Nachdem der Abriss des alten Harburger Busbahnhofs wie berichtet bereits weit fortgeschritten ist, müssen sich die Autofahrer in den nächsten Monaten wegen der bevorstehenden Bauarbeiten auf weitere Behinderungen rund um den ZOB einstellen.

Zur Einrichtung der neuen Baufelder in der Hannoversche Straße Höhe ZOB Harburg ist es erforderlich, die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Hannoversche Straße/Walter-Dudek-Brücke/Moorstraße umzubauen.

Da die Lichtzeichenanlage dazu ausgeschaltet werden muss, sind zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit vom Sonntag, 30. Juni, bis Montag, 1. Juli, folgende Einschränkungen erforderlich: Die Hannoversche Straße wird zwischen Bahnhof Harburg und Moorstraße voll gesperrt. Von der Walter-Dudek-Brücke kann nur nach rechts in Richtung Buxtehuder Straße / Hannoversche Straße (Nord) abgebogen werden.

Von der Moorstraße kann nur geradeaus in Richtung Walter-Dudek-Brücke gefahren werden. Es wird angeregt, in diesem Zeitraum die genannte Kreuzung weiträumig zu umfahren.

Außerdem ist zur Durchführung der weiteren Straßenbauarbeiten in der Hannoversche Straße zwischen Schlachthofbrücke und Walter-Dudek-Brücke von Freitag, 28. Juni, bis Freitag, 18. Oktober, die Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung erforderlich.

Die Einrichtung der Einbahnstraße erfolgt zwischen der Ein- und Ausfahrt des Parkhaus Phoenix Center und der Walter-Dudek-Brücke mit Fahrtrichtung Walter-Dudek-Brücke/Moorstraße/Buxtehuder Straße.

Ab dem 1. Juli, 6 Uhr, ist zusätzlich auch das Linksabbiegen von der Hannoversche Straße in die Moorstraße nicht mehr möglich. Umleitungen werden eingerichtet.