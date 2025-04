Featured

Pflastertausuch in der Neuen Straße: Vollsperrung des nächsten Abschnitts

Harburg - Am Montag sind die Arbeiten für den Pflasteraustausch in der Neue Straße in den nächsten Bauabschnitt gewechselt. Daher werden von Mittwoch, 16. April, bis voraussichtlich Mitte Mai 2025 die Straßenbauarbeiten in der Neue Straße zwischen Hermann-Maul-Straße und Am Soldatenfriedhof unter Vollsperrung durchgeführt.

Die Zufahrt in die Neue Straße von der Buxtehuder Straße bis zur Hermann-Maul-Straße ist möglich. Betroffene Grundstücke sind für die Dauer der Arbeiten für den Auto-Verkehr nicht erreichbar. Eine fußläufige Erreichbarkeit ist gewährleistet.

Fußgänger werden durch das Baufeld geführt. Für Radfahrer ist die Straße gesperrt. Es wird empfohlen, über Schloßmühlendamm oder Wallgraben auszuweichen.