Featured

Sanierung Bremer Straße: Vorbereitende Bauarbeiten starten jetzt in Appelbüttel

Harburg – Bauzäune und Bagger an der Bremer Straße in Appelbüttel: Mit einigen Wochen Verzögerung beginnt mit den Vorbereitungen für die Grundinstandsetzung der Bremer Straße eines der größten aktuellen Straßenbauprojekte in Harburg. Eigentlich sollten die Vorbereitungen, für die nicht unumstrittene Maßnahme im Juni beginnen, doch aufgrund einer fehlenden Genehmigung kam es zu der Verzögerung.

Neben der Sanierung der Fahrbahn und der Nebenflächen werden barrierefreie Bushaltestellen und Filter zur Reinigung des Regenwassers vor Einleitung in die Kanalisation eingerichtet. Zudem erneuert HAMBURG WASSER in einigen Bereichen Trinkwasserleitungen und startet zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Hamburg-Marmstorf und dem Appelbütteler Weg mit den Arbeiten.

Die Autobahn GmbH setzt Anfang 2025 den südlichen Bereich der Bremer Straße grundhaft instand. Ab voraussichtlich Herbst 2025 beginnt der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) mit der Sanierung des Straßenzuges Bremer Straße und Hohe Straße von Sunderweg bis zum Beginn der Harburger Umgehung. Die Arbeiten aller drei Realisierungsträger sind koordiniert und aufeinander abgestimmt.

Im ersten Schritt der Sanierungsarbeiten werden von Hamburg Wasser ab September zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Hamburg-Marmstorf und dem Appelbütteler Weg auf einer Länge von etwa 350 Metern Trinkwasserleitungen erneuert. Dafür bleibt wie bisher eine Spur je Fahrtrichtung erhalten, sie werden lediglich leicht verengt. In der Autobahnausfahrt wird zeitweise die separate Rechtsabbiegespur gesperrt, ein Abbiegen nach rechts wird jedoch über die verbliebene Spur weiter möglich sein.

Die Arbeiten an den Trinkwasserleitungen in den übrigen beiden Abschnitten werden voraussichtlich ab Anfang 2025 starten. Dabei handelt es sich um die Bereiche zwischen der Bremer Straße 168 bis Hohe Straße und zwischen Bremer Straße 1b bis 275. Da hier die Planungen und Abstimmungen mit den zuständigen Behörden noch nicht abgeschlossen sind, folgen weitere Informationen vor dem Baustart in diesen Bereichen.

Die Autobahn GmbH setzt den südlichsten Abschnitt der Bremer Straße zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Marmstorf und Hamburg-Marmstorf/Lürade grundhaft instand. Es werden hierfür alle Entwässerungsleitungen und Regenrückhaltebecken erneuert, die Straße von Grund auf neu errichtet und die Kreuzungsbereiche barrierefrei gestaltet. Mit den Arbeiten wird Anfang 2025 begonnen. Abgeschlossen werden soll dieser Bauabschnitt im ersten Halbjahr 2026. Während der Bauzeit wird immer ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung stehen.

Ab voraussichtlich Herbst 2025 wird der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) die Instandsetzung des stark sanierungsbedürftigen Straßenzuges Bremer Straße und Hohe Straße von Sunderweg bis zum Beginn der Harburger Umgehung vornehmen.