Featured

Schluss mit Hubbelpiste: Der Hainholzweg bekommt neuen Asphalt

Eißendorf - Diese Hubbelpiste in Eißendorf hat es wirklich in sich: Der Hainholzweg ist eine echte Herausforderung für Fahrer und Fahrzeug. Tiefe Löcher in der Fahrbahn, Spurrillen und abgesackte Gullydeckel schütteln einen richtig durch. Da ist der Hinweis auf Tempo 30 wegen Straßenschäden schon fast überflüssig.

Doch schon bald soll es damit vorbei sein, denn die Straße bekommt neuen Asphalt: Am Donnerstag, 18. Juli, beginnen die Straßenbauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn im Hainholzweg im Abschnitt zwischen Ehestorfer Weg und In der Alten Forst.

Los geht es mit einer zweitägigen Vollsperrung: Am Donnerstag, 18. Juli und Freitag, 19. Juli, wird der gesamte Abschnitt aufgrund der Fräsarbeiten voll gesperrt. Ab Montag, 22. Juli , werden die Arbeiten in Abschnitten fortgeführt.

Die Baufelder der Abschnitte rücken entsprechend des Baufortschritts vom Ehestorfer Weg in Richtung In der Alten Forst vor. Der Anliegerverkehr ist von beiden Seiten bis an das Baufeld heran möglich. Innerhalb des jeweiligen Baufeldes sind ein Befahren und das Erreichen der Grundstücke nicht möglich. Eine Umleitung ist nicht ausgeschildert.

Auf dem gesamten Abschnitt werden zeitlich begrenzte Halteverbote eingerichtet. Die Müllentsorgung erfolgt wie gewohnt. Die Buslinien werden umgeleitet. Weitere Informationen sind den Haltestellenaushängen zu entnehmen.

Die Arbeiten sind witterungsabhängig und dauern voraussichtlich sechs Wochen an. cb