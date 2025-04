Featured

Sperrungen in Harburg: Auch die Brücke des 17. Juni wird voll gesperrt

Harburg – Auf die Autofahrer in Harburg kommt noch eine weitere Vollsperrung zu: Am Montag, 7. April, wird die Brücke des 17. Juni voll gesperrt. Grund sind die Straßenarbeiten am neuen Kreisverkehr im Binnenhafen. Bis zum Freitag, 30. Mai, bleibt die Straße in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt.

Zur Fortsetzung der Arbeiten am Kreisverkehrsplatz Hannoversche Straße / Nartenstraße / Neuländer Hauptdeich / Brücke des 17.Juni muss die Brücke des 17. Juni voll gesperrt werden, teilte die Donnerstag Polizei mit. Umleitungsstrecken werden eingerichtet.

Der Fußgänger- und Radverkehr wird an der Arbeitsstelle vorbeigeführt.