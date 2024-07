Featured

Verkehrsbehinderungen in Maschen: Neue Abbiegespur zur A39 wird gebaut

Maschen – Autofahrer in Maschen müssen sich auf umfangreiche Straßenbauarbeiten einstellen: Der Landkreis Harburg erweitert die Kreisstraße 10 (Winsener Straße) in Maschen um eine neue Rechts-Abbiegespur zur A39, um die Verkehrssituation an der Autobahn-Anschlussstelle Maschen zu verbessern.

Zusätzlich erneuert die Kreisverwaltung rund 800 Meter Fahrbahndecke der Winsener Straße (zwischen Hamburger Straße und Homsstraße), außerdem wird ein neuer Entwässerungskanal eingebaut. Die Bauarbeiten werden ab Montag, 5. August, in zwei Bauabschnitten durchgeführt und sollen bis voraussichtlich Freitag, 11. Oktober, abgeschlossen werden.

Dadurch kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen: Während des ersten Abschnitts, voraussichtlich von Montag, 5. August, bis Freitag, 27. September, zum Bau der neuen Rechtsabbiegespur auf die A39 muss die Winsener Straße eingeengt werden und es ist nicht möglich von Maschen kommend rechts auf den Autobahnzubringer abzubiegen.

Für die Erneuerung der Deckschicht muss die Winsener Straße im anschließenden zweiten Bauabschnitt, voraussichtlich von Montag, 30. September, bis Freitag, 11. Oktober 2024, vollgesperrt und der Verkehr von Maschen nach Stelle in beide Richtungen umgeleitet werden.

Grundsätzlich gilt während der Vollsperrung: Die Aral-Tankstelle an der Winsener Straße bleibt während der gesamten Bauzeit über die Homsstraße erreichbar. Radler und Fußgänger können die Baustelle über den nicht betroffenen gemeinsamen Rad- und Fußweg passieren.

Autofahrer auf dem Weg von Maschen nach Stelle sowie der überörtliche Verkehr werden in beide Richtungen über die Homsstraße, die Maschener Schützenstraße und die Seevestraße nach Glüsingen, von dort auf der Glüsinger Straße (K34) bis nach Fleestedt und dann weiter auf der Winsener Landstraße (K79) über Karoxbostel und Maschen-Heide auf Unner de Bult (K79) bis zur Winsener Straße (K10) in Maschen umgeleitet. Alle Ortskundigen werden gebeten, die Baustelle möglichst weiträumig zu umfahren.

Die Bauarbeiten werden im Auftrag der Kreisverwaltung von der Firma Johann Bunte SE & Co. KG aus Winsen durchgeführt und kosten insgesamt rund 550.000 Euro. Die Autobahn GmbH des Bundes hat angekündigt, im kommenden Jahr zur weiteren Verbesserung der Verkehrssituation am Autobahnzubringer die Autobahnzufahrt im Kreuzungsbereich auf drei Fahrspuren zu vergrößern.