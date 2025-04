Featured

Vollsperrung ab 5. Mai: Osttangente in Winsen wird umfangreich saniert

Winsen – Im Landkreis Harburg startet in wenigen Tagen eine der umfangreichsten Straßenbaumaßnahmen seit Jahren. In mehreren Abschnitten wird die Osttangente in Winsen zwischen Max-Planck-Straße und Benzstraße um- und ausgebaut, um so für mehr Verkehrssicherheit und einen besseren Verkehrsfluss zu sorgen. Die Bauarbeiten beginnen am kommenden Montag, 5. Mai.

Dazu werden die Fahrbahn und der Radweg entlang der Osttangente K 84 einschließlich der Einmündungen Max-Planck-Straße, Ilmer Moorweg und Benzstraße sowie der beiden Autobahnanschlussstellen Winsen-Ost zurAutobahn 39 verbreitert.

Gleichzeitig erhält die Osttangente zwischen Radbrucher Straße und Benzstraße sowie zwischen Max-Planck-Straße und Ilmer Weg eine neue Asphaltdecke. In dem Zusammenhang werden auch die vorhandenen Ampelanlagen komplett umgebaut und eine neue Ampel an der Autobahnanschlussstelle Winsen-Ost zur A 39 in Richtung Lüneburg installiert.

Der gesamte Umbau geht in fünf Abschnitten in diesem und im nächsten Jahr über die Bühne, um die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Denn für die Bauarbeiten sind auf den verschiedenen Bauabschnitten jeweils Vollsperrungen erforderlich.

Ab Ende November – wenn der zweite Bauabschnitt fertiggestellt ist – wird es bis etwa Ende Februar eine Winterpause geben, in der die Autofahrer auf der Osttangente wieder unterwegs sein können. Vorgesehen ist, die gesamte Maßnahme bis August 2026 zu beenden.

Zunächst geht es am 5. Mai am Knotenpunkt Benzstraße / Osttangente los, dann ist eine Vollsperrung für den kompletten Verkehr in Richtung Luhdorf erforderlich. Auch Fußgänger und Radfahrer können den Baustellenbereich nicht passieren. Umleitungen sind ausgeschildert.