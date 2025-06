Featured

Vollsperrung Jägerstraße: Montag beginnt der dritte Bauabschnitt

Wilstorf – Endspurt der Bauarbeiten in der Jägerstraße: Ab Montag, 16. Juni, wird das Baufeld in der Jägerstraße in den letzten Bauabschnitt zwischen Mensingstraße und Hausnummer 78 verlegt. Die Jägerstraße ist in diesem Bereich gesperrt.

Im dritten Bauabschnitt werden bis voraussichtlich Mitte August 2025 die Fahrbahn und die Nebenflächen verkehrsberuhigt umgebaut und die Haltestelle Mensingstraße stadtauswärts barrierefrei hergestellt.

Die Jägerstraße ist in diesem Bereich für den motorisierten Verkehr gesperrt. Eine Umleitung bleibt über Winsener Straße, Meckelfelder Weg und Bürgermeister-Heitmann-Straße eingerichtet. Fußverkehr kann den Bereich passieren. Radfahrende werden über Höpenstraße, Reeseberg und Roseggerstraße geführt.

Die Busumleitung Richtung Meckelfeld führt über Rönneburger Straße und Höpenstraße zur Jägerstraße. In Richtung Harburg erfolgt die Busumleitung über Radickestraße und Rönneburger Straße. Die Haltestellen „Winsener Straße (Nord)“ und „Mensingstraße“ in der Jägerstraße entfallen. Ersatzhaltestellen werden in der Rönneburger Straße eingerichtet.

Die Haltestelle „Radickestraße“ Richtung Harburg wird in die Vogteistraße verlegt. Die Haltestelle „Sinstorfer Kirchweg“ Richtung Harburg in der Winsener Straße wird vor Hausnummer 199 verlegt.