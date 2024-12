Featured

Wieder freie Fahrt auf der K9: Bahnbrücke in Ramelsloh drei Monate früher fertig

Ramelsloh - Mit vereinten Kräften werden die letzten Absperrungen entfernt: Der Neubau ist beendet – und ab dem heutigen Dienstagnachmittag herrscht wieder freie Fahrt auf der Kreisstraße 9 an der Bahnbrücke in Ramelsloh. Die Bauarbeiter haben "Gas gegeben" und rechtzeitig vor Weihnachten sind die Arbeiten beendet: drei Monate früher als vorgesehen.

„Ich freue mich sehr, dass wir diese wichtige Verbindungsstrecke zwischen Winsen und Buchholz als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk wieder freigeben können“, sagt Landrat Rainer Rempe. „Es kommt nicht oft vor, dass eine Baumaßnahme in dieser Größenordnung so deutlich vor dem eigentlichen Termin fertiggestellt und für den Verkehr wieder freigegeben werden kann“, so der Landrat, der auch die gute Zusammenarbeit zwischen Baufirma, örtlicher Bauüberwachung und dem Landkreis hervorhob.

Der Landkreis hat die Bahnbrücke zwischen Ramelsloh und Harmstorf durch einen Neubau ersetzt. Daher fanden auch Instandsetzungsarbeiten an der Kreisstraße 9 statt. Die vorbereitenden Arbeiten starteten Ende November 2023. Die eigentlichen Bauarbeiten mit dem Abbruch der bisherigen Brücke haben im Februar begonnen.