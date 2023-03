Wilhelmsburg; Problem im Abwasserkanal führt zu Behinderungen auf Kreuzung

Wilhelmsburg - Aufgrund einer drohenden Havarie hat Hamburg Wasser am Mittwochmorgen, dem 01. März, eine Notmaßnahme eingeleitet und führt Bauarbeiten im Kreuzungsbereich auf der Mengestaße Ecke Georg-Wilhelm-Straße durch. Grund dafür ist eine schadhafte Absperrarmatur im Abwasserkanal. Dieser sogenannte Schieber reguliert die Zu- und Abflüsse im Siel und muss laut Hamburg Wasser unverzüglich ausgebaut werden.

Dadurch kommt es zu Verkehrsbehinderungen und zu einer Änderung der Verkehrsführung in der Mengestraße zwischen Reinstorfweg und Georg-Wilhelm-Straße. In Fahrtrichtung Westen steht nur eine Fahrspur zur Verfügung und der Kreuzungsbereich muss verengt werden. Verkehrsteilnehmer können weiterhin von der Mengestraße in die Georg-Wilhelm-Straße in Richtung Norden rechts abbiegen, aber das Linksabbiegen nach Süden ist nicht möglich.

Eine Umleitungsstrecke ist eingerichtet. Sie führt über die Straßen Bei der Wollkämmerei, Schmidts Breite und Trettaustraße. Während der Baumaßnahme wird die Trettaustraße zwischen Georg-Wilhelm-Straße und Schmidts Breite in beide Richtungen befahrbar sein.



Während der gesamten Bautätigkeiten wird die Abwasserentsorgung bei den Häusern funktionieren.



Der Parkplatz des Lidl-Supermarktes kann vorübergehend nur über die Zufahrt Georg-Wilhelm-Straße erreicht werden. Im Bauzeitraum teilen sich Rad- und Fußverkehr einen Weg, der am Baufeld vorbeigeführt wird. Nach derzeitigem Stand wird die Maßnahme zum Ausbau des defekten Schiebers voraussichtlich am kommenden Montag abgeschlossen. dl