„Morden auf Öd“: RTL dreht eine Woche für Insel-Krimi-Reihe in Moorburg

Moorburg – Dreharbeiten in Moorburg: In der vergangenen Woche wurde in Moorburg für RTL gedreht. Es sind Teile der Dreharbeiten für die neue RTL-Insel-Krimi-Reihe „Morden auf Öd“ mit Paula Kalenberg, Max Hubacher, Steffen Münster und Detlev Buck.

Dabei wurde das ehemalige Restaurant Wasserturm am Moorburger Elbdeich zur Polizeiwache. Die Szene: Eine Frau mit Sprengstoffgürtel tauchte vor der Polizeistation der fiktiven Insel Öd auf. Während der Dreharbeiten wurde der Moorburger Elbdeich teilweise vollgesperrt. Viel zum Inhalt ist noch nicht bekannt.

Doch soviel wird bereits verraten: Auf der beschaulichen Insel Öd, wo andere Urlaub machen, ist die Welt noch in Ordnung. Doch der Schein trügt: Mitten in der idyllischen Einöde geschehen knallharte Verbrechen, die ein junges Ermittler-Duo aufklärt, das unterschiedlicher nicht sein könnte.