„Wintereinbruch“ in Harburg: Erster Schneefall des Jahres sorgte für Glätte

Harburg – Der Winter legte in Harburg am Dienstag einen ungewöhnlich frühen Start hin: In den Morgenstunden begann es zu schneien - und das bereits am 19. November. Die eisigen Temperaturen sorgten dafür, dass die weiße Pracht vielerorts sogar einige Zeit liegen blieb.

Autofahrer passten ihre Fahrweise den Witterungsverhältnissen an, vor allem auf den Nebenstrecken kam es zu Glätte.

Auch in den kommenden Tagen bleibt es kalt, sagen die Meteorologen. Immer wieder kann es stellenweise es zu leichtem Schneefall kommen, der für Glätte auf Straßen und Wegen sorgen wird. Die kältesten Tage der Woche werden am Donnerstag und Freitag erwartet. Dann erreichen die Temperaturen in den Nacht- und Morgenstunden sogar die Null-Grad-Marke.