100 Schüler der Katholischen Schule Harburg verzaubern den Weihnachtsmarkt

Harburg – Auch Weihnachtsmarkt-Organisatorin Anne Rehberg war ebenso wie die vielen Besucher begeistert: Mehr als 100 Schüler der Katholischen Schule Harburg im Alter von 5 bis 16 Jahren haben am Mittwoch den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Harburg in ein wahres Wintermärchen verwandelt.

Mit viel Herzblut, Kreativität und Können haben die jungen Künstler ein Programm auf die Beine gestellt, dass die Besucher in festliche Stimmung versetzte. Tosender Beifall begleitete ihre Darbietungen, die Lieder und Gedichte umfasste.

Im Anschluss an das Bühnenprogramm haben sich die 10. Klassen etwas Besonderes überlegt: Stockbrotbacken über der Feuerschale. Dieses fand sowohl bei den kleinen als auch den großen Besuchern regen Anklang.

Am Schluss verließen alle den Markt mit strahlenden Augen und einem warmen Gefühl im Herzen – ein gelungener Start in die Weihnachtszeit.