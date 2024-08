Featured

1000. Baby in diesem Jahr im Mariahilf: Es ist ein gesunder Junge

Heimfeld - Musab heißt das 1000. Baby, dass in diesem Jahr im Krankenhaus Mariahilf das Licht der Welt erblickte. Der Junge wurden bereits am 9. August in der Helios-Klinik geboren. Dabei wog er 2880 Gramm und war 50 Zentimeter groß.

Musab ist das dritte Kind von Derya, die bereits eine siebenjährige Tochter und einen dreijährigen Sohn in dem Krankenhaus zur Welt gebracht hat. Ihr und ihrem kleinen Sohn geht es gut.

Chef auf der Geburtshilfe ist Dr. André Motamedi. "Die Geburt von Musab als 1000. Baby in diesem Jahr zeigt einmal mehr, wie bedeutend unsere Arbeit für Familien in Hamburg und dem südlichen Umland ist", so der Chefarzt. zv