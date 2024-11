Featured

21. Kulturtag: Harburgs Super-Sonntag lockte tausende in die City

Harburg – Der 21. Kulturtag in Harburg war ein voller Erfolg: Der Mix aus Kunst, Kultur & Shopping kam beim Harburger Super-Sonntag sehr gut an. Sonniges Herbst-Wetter lockte viele Besucher die Fußgängerzone „Lü“, die großen Einkaufszentren sowie in die rund 20 Harburger Kultureinrichtungen, die an diesem Tag bei freiem Eintritt öffneten. Nach Schätzung der Veranstalter lockte das Event rund 40.000 Besucher an.

„Wir hatten an diesem Tag mehr als 500 Besucher, die unsere beiden Ausstellungen besucht haben“, sagte Museumsdirektor Rainer-Maria Weiss gegenüber harburg-aktuell.

Zufriedene Gesichter gab es auch beim Freundeskreis Harburger Theater: Rund 300 Besucher waren bei den Theaterführungen dabei oder sahen sich Kostproben aus den Aktuellen Stücken, wie „Das Neinhorn“ an.

Gut besucht waren auch das Habibi-Atelier, die Sammlung Falckenberg und die anderen kulturellen Einrichtungen, die mitmachten.

Auch in den Shopping-Centern, wie Marktkauf oder Phoenix-Center herrschte Hochbetrieb: „Der verkaufsoffene Sonntag verlief bei uns gut. Die Mietpartner waren zufrieden. Die Lions und die Hamburger Tafel haben mit einer Vielzahl an Aktionen für ein buntes Programm im Phoenix- Center gesorgt“, sagte Centermanagerin Henrike Lorenz gegenüber harburg-aktuell.

Am Sonnabend und Sonntag fanden finden wieder die Lionstage im Phoenix-Center statt. Bereits zum 17. Mal luden die drei Harburger Clubs Harburger Berge, Harburger Altstadt und Harburg Hafen mit großzügiger Unterstützung des Phoenix-Centers in das Shopping-Center ein.

Am Abend wurde es leuchtend bunt in Harburg: Highlights in der Dämmerung des erfolgreichen Tages waren der Laternenumzug der Harburger Schützengilde und das anschließende Feuerwerk, das vom Dach der Harburg Arcaden gezündet wurde.