Featured

23 Bäume bei Ex-Aldi an der Cuxe weg - Bezirksamt leitet Bußgeldverfahren ein

Hausbruch - Schon vor Jahren wurde der Aldi-Markt an der Cuxhavener Straße Ecke Waltershofer Straße geschlossen. Seitdem verwilderte das Gelände augenscheinlich. Es diente als Abstellfläche und Lager. Jetzt tut sich was. Es gab einen Kahlschlag. Über 20 Bäume auf dem Gelände wurden gefällt.

Ob das mit rechten Dingen zuging, wollte die SPD wissen und stellte eine entsprechende Anfrage. Nein, heiß es vom Bezirksamt. 23 Bäume wurden ohne vorliegende Genehmigung gefällt, neun weitere wurden massiv gestutzt. „Hier wurde beinahe in Wildwest-Manier wertvolle Natur zerstört“, so Beate Pohlmann (SPD). Die Verwaltung hat ein naturschutzrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Ende droht ein Bußgeld.

Hintergrund der illegalen Rodung dürfte ein Besitzerwechsel sein. Was auf dem Gelände passieren soll, ist unbekannt. "Der Verwaltung sind derzeit keine Planungen zu der Liegenschaft bekannt", heißt es aus dem Bezirksamt. zv