44. Tage des Buches: Über 2500 Besucher beim großen Fest an der Alten Forst

Eißendorf - „Lasst Wunder geschehen“ – so lautete das Motto der diesjährigen 44. Tage des Buches an der Schule In der Alten Forst in Eißendorf. Schule, die Nachmittagsbetreuung der Pestalozzi-Stiftung und die Kita Alte Forst feierten bei strahlendem Winterwetter mit mehr als 2500 Besuchern zusammen wieder einmal die Tage des Buches zum Abschluss mit einem bunten Fest.

Im und um den Neubau herum und in den Räumlichkeiten der Kita konnten Besucher das vielfältige Angebot der bestaunen, genießen und oftmals mitgestalten. Überall gab es Mitmachangebote für Kinder und Eltern, die an den Unterricht anknüpften und immer einen Bezug zu Wundern und Büchern hatten.

„Was für ein schönes Fest zum Ende einer besonderen Zeit in der Schule und Kita. Immer wieder standen Bücher mit wunderbaren Geschichten im Mittelpunkt, ob nun bei über 20 Autorenlesungen oder aber in der Projektarbeit in den Gruppen und Klassen. Das ist schon beeindruckend“, sagte Schulleiter Andreas Wiedemann.

Mitarbeiter aus Schule, Kita und der ganztägigen Betreuung boten Beratung zu unterschiedlichsten Themen an. So konnten die Besucher sich über den inhaltlichen Schwerpunkt der Schule – die Begabungsförderung – genauso informieren wie über das Krippen- und Elementargruppenangebot der Kita, über die Vorschulklassen und natürlich über die Art der ganztägigen Betreuung in der Schule.

Über allem bunten und geschäftigem Treiben lag der winterliche Duft von frischen Waffeln, Blockhaus-Burgern, einer leckeren Pilzpfanne, vegetarischer Suppe, frischer Pizza und leckeren warmen Getränken. Diverse süße Speisen rundeten das umfangreiche Angebot ab. All diese wunderbaren Speisen und Getränke wurden im Zeltdorf zwischen der Schule und der Kita aufgebaut und schaffte so auch räumlich einen Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Bildungsträgern.

Seit vielen Jahren bieten Schule und Kita den Eltern ein abgestimmtes und verlässliches Bildungsangebot ab der Krippe bis zur 4. Klasse an. So gestärkt und gebildet können die Schüler dann auf eine der weiterführenden Schulen wechseln.