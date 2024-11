Featured

5000 Euro Preisgeld für vier Projekte: Nachhaltigkeitspreis wurde vergeben

Harburg – In Harburg wurde zum 12. Mal der Nachhaltigkeitspreis vergeben. Am Freitag ehrte die Bezirksversammlung Harburg nachhaltige Aktivitäten im Bezirk Harburg. Vier ausgewählte Projekte konnten sich über den Preis in der Gesamthöhe von 5000 Euro freuen.

Der erste Preis in Höhe von 2.000 Euro ging an das Projekt "Klassensprecher/innen/seminar" des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums. "Es handelt sich um ein (zumindest in Harburg) einmaliges Projekt zur Vermittlung des Demokratie- und Nachhaltigkeitsverständnisses an Kinder und Jugendliche", heißt es bei der Jury. Es trage ferner zur Stärkung der Persönlichkeits-entwicklung der Schüler bei und weise eine Vorbildfunktion für andere Schulen auf.

Über den zweiten Preis in Höhe von 1.500 Euro konnte sich das Fischbeker Heidehaus der Loki Schmidt Stiftung mit ihrem Projekt "ECOnnections - Im Netzwerk der Natur" freuen. Die Jury lobt den fachgerechten Ansatz des Projekts, durch den die Vermittlung von umweltbezogenem Wissen an viele Kinder und Jugendliche eine besondere Wirkungskraft entfaltet. Dabei hebt sie insbesondere die wissenschaftliche Ausrüstung und Professionalität, mit welcher die Kinder im Rahmen des Projekts als "Forscherinnen und Forscher" ausgestattet werden, hervor.

Den dritten Preis in Höhe von je 750 Euro teilten sich zwei Projekte: "Dorfstromer Carsharing auf dem Land" des Dorfstromer e. V. und "Energiesicherheit und Klimawende: Fachkräfteweiterbildungen für erneuerbare Energie und Klimaschutz" des Zentrums für Energie-, Wasser- und Umwelttechnik (ZEWU, Handwerkskammer Hamburg).