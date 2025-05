Featured

77 Millionen Euro für Materialforschung: TUHH gewinnt Exzellenzcluster

Harburg - Ein bedeutender Meilenstein für die Materialforschung in Harburg: Der neue Exzellenzcluster „BlueMat: Water-Driven Materials“ wurde bewilligt. Die Technische Universität in Harburg hat gemeinsam mit ihren Partnerinstitutionen für die nächsten sieben Jahre eine Förderung in Höhe von 77 Millionen Euro beantragt. Im Zentrum des Clusters steht ein revolutionärer Forschungsansatz: Materialien durch den gezielten Einsatz von Wasser zu funktionalisieren.

Wasser ist nicht nur allgegenwärtig, sondern auch ein außergewöhnliches Werkzeug zur Veränderung von Materialeigenschaften. Durch den gezielten Einsatz von Wasser können Materialien reversibel ihre Eigenschaften verändern – etwa Energie speichern und erzeugen, Lichtdurchlässigkeit und Farbe anpassen, elektromagnetische Eigenschaften modulieren oder ihre mechanische Flexibilität verändern. All dies geschieht unter Einsatz nachhaltiger Materialien, was den Weg für innovative und umweltfreundliche Anwendungen ebnet.

Der Cluster passt ideal zu Hamburg – der internationalen, weltoffenen Stadt am Wasser – und nutzt die gebündelte Expertise der Wissenschaftsmetropole. Die Leitung des Exzellenzclusters liegt bei der TU Hamburg.