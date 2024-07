Featured

Akuter Personalmangel: Schluss mit Sonntags-Brötchen bei Bäcker Becker

Marmstorf – Frisch gebackene Brötchen am Sonntag – das gehört für viele Menschen zum gemütlichen Sonntagsfrühstück dazu. Eine feste Anlaufstelle für Brötchen-Fans, vor allem aus den Stadtteilen Eißendorf und Marmstorf, war Bäcker Becker im Marmstorfer Einkaufszentrum. Vor allem zur Stoßzeit gab es sonntags lange Schlangen vor dem Geschäft.

Doch das ist erstmal vorbei: Auf unbestimmte Zeit die Sonntags-Öffnung bei Bäcker Becker ausgesetzt. Betroffen davon sind auch die kleineren Filialen und die Kioske, die ebenfalls von Marmstorf aus beliefert werden.

Der Grund: Personalmangel. Besonders schlimm ist die Lage derzeit in der Backstube: „Unsere Mitarbeiter klotzen bereits an sechs Tagen in der Woche ran. Da ist es schwierig, die Backstube auch noch am Sonntag zu besetzen, vor allem, wenn die Personaldecke so dünn ist“, sagt Martin Krüger, der das Geschäft mit seiner Frau Wiebke Krüger führt. Wiebke Krüger übernahm den Betrieb 2018 von ihrem Vater, Peter Becker.

Jetzt zogen die beiden die Notbremse, denn die Sonntags-Öffnung ist derzeit nicht mehr zu stemmen. Krüger: „Mindestens zwei Bäcker brauchen wir am Sonntag. Wenn alle aber schon sechs Tage am Stück gearbeitet haben, dann geht es einfach nicht.“

Das große Problem: „Wir finden einfach kein Personal. Wir bekommen zwar noch viele Bewerbungen, aber dann erscheinen die Bewerber einfach nicht zum Probearbeiten. Auch wenn der Stundenlohn in der Backstube bei Bäcker Becker mittlerweile bei 15 Euro beträgt, will sich keiner mehr den anstrengenden Job in der warmen und hektischen Backstube machen."

Für Martin Krüger steht fest: Eine Mitschuld an der Misere trägt das Bürgergeld. „Der geringe Abstand zwischen dem Bürgergeld und dem Mindestlohn bietet einfach keinen Anreiz mehr, arbeiten zu gehen“, sagt Martin Krüger gegenüber harburg-aktuell. „Es gab sogar schon Bürgergeld-Empfänger, die nebenbei schwarz bei uns arbeiten wollten“, fügt er hinzu.

„Der von der Bundesregierung angekündigte Job-Turbo kann auf diese Weise gar nicht zünden. Wenn das so weitergeht, wird der Mittelstand über kurz oder lang kaputt gemacht“, sagt Martin Krüger. Vor allem für die Kunden tut es den Krügers leid: „Sobald sich die Situation verbessert, machen wir auch wieder sonntags auf“, so Wiebke Krüger.

Bis dahin haben sich die beiden eine Alternative für die Kunden zur Überbrückung überlegt: „Sonnabends können die Kunden sich eine Tüte mit fünf halbgebackenen Brötchen kaufen, und am Sonntag fertig backen“, sagt Wiebke Krüger. Die Tüte mit zwei Schrippen und drei Marmstorfer Kornknackern gibt’s zum günstigen Preis von 3,50 Euro. „Am Sonntag kommen die Brötchen dann für zehn Minuten zum Fertigbacken bei 200 Grad in den Backofen.“ cb